На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 18 555 человек (1 906 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 672 422 человека. Умерли за сутки в России 47 человек.



В Москве за сутки заразились 6 149 человек (за все время - 2 846 586). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 410 031. За все время в мире заразились 582 009 372 человека. За сутки умерли 2 976 человек (всего - 6 412 754).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638

02.08 - 9 560

01.08 - 10 824

31.07 - 12 498

30.07 - 12 248

29.07 - 11 422

28.07 - 11 515

27.07 - 9 027