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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 5 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 5 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 18 555 человек (1 906 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 672 422 человека. Умерли за сутки в России 47 человек.

В Москве за сутки заразились 6 149 человек (за все время - 2 846 586). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 410 031. За все время в мире заразились 582 009 372 человека. За сутки умерли 2 976 человек (всего - 6 412 754).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

05.08 - 18 555
04.08 - 17 126
03.08 - 14 638
02.08 - 9 560
01.08 - 10 824
31.07 - 12 498
30.07 - 12 248
29.07 - 11 422
28.07 - 11 515
27.07 - 9 027









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