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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 6 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 6 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 19 974 человека (2 141 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 692 396 человек. Умерли за сутки в России 46 человек.

В Москве за сутки заразились 5 997 человек (за все время - 2 852 583). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 899 016. За все время в мире заразились 582 916 032 человека. За сутки умерли 2 748 человек (всего - 6 415 551).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

06.08 - 19 974
05.08 - 18 555
04.08 - 17 126
03.08 - 14 638
02.08 - 9 560
01.08 - 10 824
31.07 - 12 498
30.07 - 12 248
29.07 - 11 422
28.07 - 11 515









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