На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 6 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 19 974 человека (2 141 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 692 396 человек. Умерли за сутки в России 46 человек.



В Москве за сутки заразились 5 997 человек (за все время - 2 852 583). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 899 016. За все время в мире заразились 582 916 032 человека. За сутки умерли 2 748 человек (всего - 6 415 551).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638

02.08 - 9 560

01.08 - 10 824

31.07 - 12 498

30.07 - 12 248

29.07 - 11 422

28.07 - 11 515