На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 7 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 20 303 человека (1 505 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 712 699 человек. Умерли за сутки в России 44 человека.



В Москве за сутки заразились 6 110 человек (за все время - 2 858 693). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 259 118. За все время в мире заразились 584 188 544 человека. За сутки умерли 2 185 человек (всего - 6 417 837).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



07.08 - 20 303

06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638

02.08 - 9 560

01.08 - 10 824

31.07 - 12 498

30.07 - 12 248

29.07 - 11 422