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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 7 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 7 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 20 303 человека (1 505 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 712 699 человек. Умерли за сутки в России 44 человека.

В Москве за сутки заразились 6 110 человек (за все время - 2 858 693). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 259 118. За все время в мире заразились 584 188 544 человека. За сутки умерли 2 185 человек (всего - 6 417 837).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

07.08 - 20 303
06.08 - 19 974
05.08 - 18 555
04.08 - 17 126
03.08 - 14 638
02.08 - 9 560
01.08 - 10 824
31.07 - 12 498
30.07 - 12 248
29.07 - 11 422









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