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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 8 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 17 862 человека (1 252 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 730 561 человек. Умерли за сутки в России 45 человек.

В Москве за сутки заразились 5 241 человек (за все время - 2 863 934). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 483 989. За все время в мире заразились 584 587 831 человек. За сутки умерли 148 человек (всего - 6 418 027).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

08.08 - 17 862
07.08 - 20 303
06.08 - 19 974
05.08 - 18 555
04.08 - 17 126
03.08 - 14 638
02.08 - 9 560
01.08 - 10 824
31.07 - 12 498
30.07 - 12 248









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