На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 17 862 человека (1 252 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 730 561 человек. Умерли за сутки в России 45 человек.



В Москве за сутки заразились 5 241 человек (за все время - 2 863 934). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 483 989. За все время в мире заразились 584 587 831 человек. За сутки умерли 148 человек (всего - 6 418 027).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



08.08 - 17 862

07.08 - 20 303

06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638

02.08 - 9 560

01.08 - 10 824

31.07 - 12 498

30.07 - 12 248