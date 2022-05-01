Статистика коронавируса в России, Москве и мире 9 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 16 325 человек (2 574 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 746 886 человек. Умерли за сутки в России 60 человек.



В Москве за сутки заразились 4 781 человек (за все время - 2 868 715). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 812 854. За все время в мире заразились 585 409 988 человек. За сутки умерли 2 114 человек (всего - 6 420 207).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



09.08 - 16 325

08.08 - 17 862

07.08 - 20 303

06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638

02.08 - 9 560

01.08 - 10 824

31.07 - 12 498