На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 1 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 10 824 человека (836 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 612 543 человека. Умерли за сутки в России 36 человек.



В Москве за сутки заразились 3 062 человека (за все время - 2 825 979). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 538 942. За все время в мире заразились 577 357 041 человек. За сутки умерли 814 человек (всего - 6 400 312).