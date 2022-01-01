Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 28 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 11 515 человек (1 491 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 565 551 человек. Умер за сутки в России 41 человек.



В Москве за сутки заразились 4 477 человек (за все время - 2 811 574). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 371 678. За все время в мире заразились 573 772 805 человек. За сутки умерли 4 381 человек (всего - 6 393 382).