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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 28 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 11 515 человек (1 491 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 565 551 человек. Умер за сутки в России 41 человек.

В Москве за сутки заразились 4 477 человек (за все время - 2 811 574). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 371 678. За все время в мире заразились 573 772 805 человек. За сутки умерли 4 381 человек (всего - 6 393 382).









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