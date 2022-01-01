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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 29 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 29 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 11 422 человека (1 723 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 576 973 человека. Умерли за сутки в России 39 человек.

В Москве за сутки заразились 3 682 человека (за все время - 2 815 256). 11 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 027 407. За все время в мире заразились 574 835 501 человек. За сутки умерли 2 487 человек (всего - 6 395 493).









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