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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 30 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 30 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 12 248 человек (1 634 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 589 221 человек. Умерли за сутки в России 43 человека.

В Москве за сутки заразились 3 888 человек (за все время - 2 819 144). 9 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 394 976. За все время в мире заразились 576 248 284 человека. За сутки умерли 2 914 человек (всего - 6 398 478).









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