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Гороскоп Овен на 30 июля 2022 года


Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022

Овен

Сегодня звезды советуют Овнов не забывать о мерах осторожности и рамках разумного. Этот день не подходит для взятия новых вершин и свободных порывов. Развлекательные, деловые и другие мероприятия лучше продумывать заранее. Родителям-Овнам не стоит ослаблять контроль над детьми, возможно, придется в чем-то их ограничить. Перед сном полезно прикинуть планы на завтра с упором на практические детали (Rambler/гороскопы).









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