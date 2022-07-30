Гороскоп Овен на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Овен



Сегодня звезды советуют Овнов не забывать о мерах осторожности и рамках разумного. Этот день не подходит для взятия новых вершин и свободных порывов. Развлекательные, деловые и другие мероприятия лучше продумывать заранее. Родителям-Овнам не стоит ослаблять контроль над детьми, возможно, придется в чем-то их ограничить. Перед сном полезно прикинуть планы на завтра с упором на практические детали (Rambler/гороскопы).