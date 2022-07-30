Гороскоп Телец на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Телец



В этот день предприимчивости, изобретательности и новаторству Тельцов заданы строгие рамки. Им придется считаться с действующими стандартами или «контролем качества». Существующим традициям многие Тельцы попробуют противопоставить настойчивость и упрямство. Споры и технические проблемы вплоть до вечера останутся неразрешенными, нервируя и создавая ощущение тупика, но ближе к ночи наметится выход (Rambler/гороскопы).