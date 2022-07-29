Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Венгрии, 29-31 июля 2022

С 29 по 31 июля 2022 года в Будапеште пройдет 13-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Венгрии.



Расписание трансляций Гран-при Венгрии



29 июля 2022, пятница



15:00 Свободная практика 1

18:00 Свободная практика 2



30 июля 2022, суббота



14:00 Свободная практика 3

17:00 Квалификация



31 июля 2022, воскресенье



16:00 Гонка - 70 кругов по 4,4 км



Где смотреть в прямом эфире 13-й этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.