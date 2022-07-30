Гороскоп Близнецы на 30 июля года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Близнецы



Близнецов звезды предупреждают о слабом эффекте сегодняшних контактов и разъездов. День подходит для преодоления отдельных препятствий в уже начатых делах - в этом случае имеет смысл проявить настойчивость и упорство, пойти на мелкие жертвы. Нежелательно начинать новые проекты и выступать с предложениями. В конце дня на первый план могут выйти бытовые, финансовые и другие практические хлопоты (Rambler/гороскопы).