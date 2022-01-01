Какой праздник 29 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 29 июля 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 29 июля
- День системного администратора
В России в 2022 году День системного администратора проходит в последнюю пятницу июля. Впервые мероприятие прошло на окраине города Чикаго в 2000 году.
- Международный день тигра
Международный день тигра основали участники «Тигриного саммита», который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге.
Какой церковный и народный праздник отмечают 29 июля
- Финогеев день
День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского, епископа, и его десяти учеников. В Финогеев день люди стараются обходить стороной лес. По народному поверью, там в этот период гуляет нечистая сила. В этот народный праздник начинается жатва.