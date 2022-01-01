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Какой праздник 31 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 31 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 31 июля

- День ВМФ (День Военно-Морского Флота)
Праздник учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. На базах Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и территории Каспийской флотилии проводятся военные парады, демонстрации кораблей и оружия.

- День военно-морского врача ВМФ РФ
В этот день чествуют всех медиков, которые стоят на страже жизней всех бойцов отечественного флота.

Какой церковный и народный праздник отмечают 31 июля

- Омельянов день
День памяти мученика Емилиана Доростольского. В этот день люди часто завершают жатву. В Омельянов день люди ходят в баню.









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