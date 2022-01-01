Какой праздник 31 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 31 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 31 июля



- День ВМФ (День Военно-Морского Флота)

Праздник учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. На базах Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и территории Каспийской флотилии проводятся военные парады, демонстрации кораблей и оружия.



- День военно-морского врача ВМФ РФ

В этот день чествуют всех медиков, которые стоят на страже жизней всех бойцов отечественного флота.



Какой церковный и народный праздник отмечают 31 июля



- Омельянов день

День памяти мученика Емилиана Доростольского. В этот день люди часто завершают жатву. В Омельянов день люди ходят в баню.