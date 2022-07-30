Гороскоп Лев на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Лев



В этот день Львы могут быть разочарованы эффектом от своих слов. Многие Львы будут пребывать в раздражении и вплоть до вечера продолжат попытки «достучаться» до своей аудитории. Желание обратить на себя внимание может оказаться для них важнее сохранения доброй репутации. Сегодня не стоит подавать заявки и начинать диалоги, нежелательны выступления. Вечер обратит внимание на финансовый аспект дел (Rambler/гороскопы).