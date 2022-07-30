Гороскоп Дева на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Дева



Сегодня Девам лучше свернуть внешние контакты и вплоть до вечера поддерживать лишь минимально необходимые связи. Сузив круг общения, стоит сделать исключение для коллег, для представителей медицинских служб, официальных инстанций и техподдержки. Также в этот день не рекомендуются поездки. Не слишком эффективны обучение и интеллектуальная работа. Возможны недомогания. Ситуация улучшится вечером (Rambler/гороскопы).