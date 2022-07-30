Гороскоп Весы на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Весы



Весам сегодня не стоит усердствовать в налаживании неформальных связей, контактов с публикой или клиентурой. Нежелательно организовывать шумную вечеринку, на которой вы рассчитываете встретить нужных людей, или идти в гости с той же целью: скорее всего, разговор не заладится. Оставит желать лучшего атмосфера в группе, настроение партнеров, друзей, детей. Вечером может напомнить о себе здоровье (Rambler/гороскопы).