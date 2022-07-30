Гороскоп Скорпион на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Скорпион



Скорпионам вплоть до вечера желательно воздерживаться от активных целевых контактов, включая служебные, а также от публичных инициатив и открытого энергичного противоборства с кем бы то ни было: положительный эффект от подобных мероприятий крайне сомнителен, а вот негативный вполне возможен. Не исключено попадание в тупик. К счастью, с приближением ночи ситуация начнет меняться в лучшую сторону (Rambler/гороскопы).