Гороскоп Козерог на 30 июля 2022 года

Гороскоп на 30 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 30.07.2022



Козерог



Сегодня Козерогам не стоит рисковать понапрасну. Большинство начинаний в этот день убыточны, и проявлять активность стоит лишь по необходимости. В то же время важно быть упорнее в завершении уже начатого дела и преодолении связанных с ним препятствий: небрежность приведет к формированию хронического очага напряжения. К ночи ситуация станет менее стрессовой, придет награда или появится помощь (Rambler/гороскопы).