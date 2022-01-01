Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2022

Удобный календарь огородника и садовода на восьмой месяц года - благоприятные дни для посадок семян и цветов на август 2022 года.



Благоприятные дни для посева семян в августе 2022 года



Огурцы - 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31



Перец, баклажаны - 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24



Капуста - 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24



Томаты (помидоры) - 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24



Корнеплоды - 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24



Зелень разная - 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24



Благоприятные дни для посева и посадки цветов в августе 2022 года



Однолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30, 31



Многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31



Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 29, 30, 31



Благоприятные дни для посадки клубники в августе 2022 года



Клубника, земляника - 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31