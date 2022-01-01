Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2022

Удобный календарь огородника и садовода на восьмой месяц года - благоприятные дни для посадок семян и цветов на август 2022 года.
Благоприятные дни для посева семян в августе 2022 года
Огурцы - 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31
Перец, баклажаны - 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Капуста - 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Томаты (помидоры) - 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Корнеплоды - 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Зелень разная - 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в августе 2022 года
Однолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30, 31
Многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31
Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 29, 30, 31
Благоприятные дни для посадки клубники в августе 2022 года
Клубника, земляника - 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31