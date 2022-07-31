Гороскоп Телец на 31 июля 2022 года

Гороскоп на 31 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 31.07.2022



Телец



Сегодня звезды охотно помогут Тельцам в любых занятиях с практическим уклоном. В зависимости от интересов и ситуации можно продвинуться в обустройстве дома, в садово-огородных или инженерно-технических работах, в спортивных тренировках, в развитии своего оригинального бизнеса или хобби, в мелком прикладном творчестве. Также день обещает гармонию в любовных отношениях и подвижки в личной жизни (Rambler/гороскопы).