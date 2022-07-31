Гороскоп Весы на 31 июля 2022 года

Гороскоп на 31 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 31.07.2022



Весы



Сегодня Весам желательно свернуть или снизить свою внешнюю активность. Не помешает уделить внимание своему здоровью: не исключено, что переживания последнего времени начали на нем отражаться. Возможно, требуется диета, отдых или умеренная нагрузка. Не помешает контакт с природой. Если сейчас для вас превыше всего чувство долга, стоит заняться не «парадной», а скрытой рутинной стороной своих дел (Rambler/гороскопы).