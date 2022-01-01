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Время начала «Зенит» - «Локомотив» 30 июля 2022. Где смотреть в прямом эфире


30 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023. «Зенит» примет на своем поле «Локомотив».

Время начала матча «Зенит» - «Локомотив»

17:30 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва)

Стадион «Газпром Арена».

Судья: Карасев (Москва).

ВАР: Кукуян (Сочи).

Матчи между командами в Санкт-Петербурге: +9=14-4, мячи 39-28.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» после двух матчей имеет в активе 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 2 очка и занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.









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