Время начала «Зенит» - «Локомотив» 30 июля 2022. Где смотреть в прямом эфире

30 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023. «Зенит» примет на своем поле «Локомотив».



Время начала матча «Зенит» - «Локомотив»



17:30 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва)



Стадион «Газпром Арена».



Судья: Карасев (Москва).



ВАР: Кукуян (Сочи).



Матчи между командами в Санкт-Петербурге: +9=14-4, мячи 39-28.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».



«Зенит» после двух матчей имеет в активе 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 2 очка и занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.