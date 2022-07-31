Гороскоп Козерог на 31 июля 2022 года

Гороскоп на 31 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 31.07.2022



Козерог



Сегодня звезды благосклонны к Козерогам и часто делают им мелкие подарки. Это может быть помощь в непростом деле или право взять в нем временный перерыв. Вместо трудновыполнимых креативных порывов ко многим Козерогам начнут приходить дельные и вполне реализуемые идеи. Возможна дружеская помощь издалека. Смягчатся сложные моменты в значимых отношениях. Неплохой день для сотрудничества, свидания (Rambler/гороскопы).