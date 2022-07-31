Гороскоп Рыбы на 31 июля 2022 года

Гороскоп на 31 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 31.07.2022



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам откликаться на чужую инициативу - при условии, что она конкретна и не требует обсуждения деталей. Гармония личных и деловых отношений в этот день проявляется в делах, а не на словах. Можно рассчитывать на техническую поддержку, знаки любовного внимания или помощь друзей. Непрактичные Рыбы смогут делегировать часть забот более расторопным партнерам или помощникам (Rambler/гороскопы).