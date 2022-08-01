Гороскоп Телец на 1 августа 2022 года

Гороскоп на 1 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 01.08.2022



Телец



Тельцам сегодня не стоит терять время даром: обстоятельства вплоть до вечера остаются благоприятными для любых их начинаний, включая оригинальные и небезопасные. Звезды рекомендуют проявить побольше активности в первой половине суток (она более результативна) и в любой ситуации предпочесть слову дело. Удачно начатый процесс будет до ночи длиться по инерции, почти не требуя дополнительных усилий (Rambler/гороскопы).