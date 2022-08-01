Гороскоп Близнецы на 1 августа 2022 года

Гороскоп на 1 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 01.08.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам углубиться в дела практические и довести их до конца настолько, насколько это возможно. Не стоит планировать на этот день спокойный отдых и легкие развлекательные мероприятия. На первом месте вплоть до ночи могут оставаться хлопоты, связанные с хозяйством и недвижимостью, служебные или другие повседневные мелкие обязанности, ремонтные, защитные или иные работы (Rambler/гороскопы).