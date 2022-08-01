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Гороскоп Лев на 1 августа 2022 года


Гороскоп на 1 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 01.08.2022

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сохранять фокус на повседневных делах, уделяя внимание их материально-финансовой грани. Не стоит бросать на середине пути производственные процессы, закупки и продажи, освоение полученных средств или материалов, откладывать тестирование только что купленной мелкой техники (особенно бытовой). Желательно быть внимательнее и обращать внимание на скрытые погрешности (Rambler/гороскопы).









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