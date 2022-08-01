Гороскоп Весы на 1 августа 2022 года

Гороскоп на 1 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 01.08.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам оставаться на втором плане и больше думать о скрытой, чем о внешней стороне своих дел. Не помешает держать под контролем самочувствие. Крупные начинания в эти сутки желательно отложить, а текущими мелкими делами заниматься исходя из степени их энергозатратности: чем больше в них опасностей, сложностей и «подводных камней», тем больше оснований перенести их на утро (Rambler/гороскопы).