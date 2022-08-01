Гороскоп Козерог на 1 августа 2022 года

Гороскоп на 1 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 01.08.2022



Козерог



Сегодня Козероги могут спокойно развивать начатое: внешняя обстановка поможет им не сбиться с верного пути, а собственная интуиция не позволит пропустить скрытый подвох или погрешность. Ожидается прогресс в творческих, деловых и лечебных мероприятиях. Возможны подвижки в личной жизни. Сложными нестандартными задачами, требующими неформального сотрудничества, лучше заняться в первой половине дня (Rambler/гороскопы).