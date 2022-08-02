Гороскоп Телец на 2 августа 2022 года

Гороскоп на 2 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 02.08.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам не брать на себя больше, чем нужно, и следить, чтобы этого не делали другие - в противном случае будет трудно расплатиться за слишком щедрую услугу или справиться с большим объемом работ. Излишек благ может негативно отразиться на здоровье. Не помешает чувство меры в медицинских и косметических процедурах, в юридических и эстетических вопросах, в уходе за питомцем (Rambler/гороскопы).