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Гороскоп Лев на 2 августа 2022 года


Гороскоп на 2 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 02.08.2022

Лев

Львам этот день внушает оправданные надежды. Что-то вдохновляющее может случиться в их близком окружении или вдали от их дома. Не исключено появление дополнительной перспективы, еще одного варианта или шанса. Звезды напоминают, что сейчас даже самые удачные планы могут оказаться отсрочены по внешним причинам. Важно не терять веру и оптимизм, если дальнейший прогресс и рост временно откладываются (Rambler/гороскопы).









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