Гороскоп Весы на 2 августа 2022 года

Гороскоп на 2 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 02.08.2022



Весы



Весам стоит помнить, что сегодня не все идет в их интересах, многое зависит от их поведения и выбора в заданных условиях. Попытка угодить авторитетам может обернуться невыгодной личной позицией. Многим Весам пригодится умение общаться с иностранцами или влиятельными людьми. Не стоит спешить с заключением брака или сделки, с выбором партнера, покровителя, опекуна, юриста, посредника, наставника (Rambler/гороскопы).