Гороскоп Козерог на 2 августа 2022 года

Гороскоп на 2 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 02.08.2022



Козерог



Этот день вынудит Козерогов стать целеустремленными и чаще вспоминать о своем долге - например, партнерском, семейном или профессиональном. В поле их зрения могут попасть юридические нюансы, урегулирование интересов в отношениях. Ситуация будет обнадеживающей, но неоднозначной. Желательно заранее определиться с кругом тем и возможными вариантами выбора. Не рекомендуются сделки, включая жилищные (Rambler/гороскопы).