С 3 по 9 августа 2022 года в Сочи состоится предсезонный клубный хоккейный турнир - Sochi Hockey Open.
На этот раз в соревновании примут участие шесть команд - «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), минское «Динамо», Олимпийская сборная России, СКА и ХК «Сочи».
В прямом эфире некоторые матчи Sochi Hockey Open 2022 покажет федеральный телеканал Матч ТВ.
Расписание матчей Sochi Hockey Open 2022
3 августа, среда
12:00 Россия - Авангард
15:45 СКА - Динамо Мн (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Адмирал
4 августа, четверг
12:00 Россия - Динамо Мн
15:45 СКА - Адмирал (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Авангард
6 августа, суббота
12:00 Россия - Адмирал
15:45 Авангард - Динамо Мн
19:30 ХК Сочи - СКА
7 августа, воскресенье
12:00 Адмирал - Динамо Мн
15:45 ХК Сочи - Россия
19:30 СКА - Авангард (Матч ТВ)
9 августа, вторник
12:00 Авангард - Адмирал
15:45 ХК Сочи - Динамо Мн
19:30 СКА - Россия
Время начала матчей - московское.