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Хоккей. Sochi Hockey Open 2022. Расписание матчей


С 3 по 9 августа 2022 года в Сочи состоится предсезонный клубный хоккейный турнир - Sochi Hockey Open.

На этот раз в соревновании примут участие шесть команд - «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), минское «Динамо», Олимпийская сборная России, СКА и ХК «Сочи».

В прямом эфире некоторые матчи Sochi Hockey Open 2022 покажет федеральный телеканал Матч ТВ.

Расписание матчей Sochi Hockey Open 2022

3 августа, среда

12:00 Россия - Авангард
15:45 СКА - Динамо Мн (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Адмирал

4 августа, четверг

12:00 Россия - Динамо Мн
15:45 СКА - Адмирал (Матч ТВ)
19:30 ХК Сочи - Авангард

6 августа, суббота

12:00 Россия - Адмирал
15:45 Авангард - Динамо Мн
19:30 ХК Сочи - СКА

7 августа, воскресенье

12:00 Адмирал - Динамо Мн
15:45 ХК Сочи - Россия
19:30 СКА - Авангард (Матч ТВ)

9 августа, вторник

12:00 Авангард - Адмирал
15:45 ХК Сочи - Динамо Мн
19:30 СКА - Россия

Время начала матчей - московское.









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