Хоккей. Sochi Hockey Open 2022. Расписание матчей

С 3 по 9 августа 2022 года в Сочи состоится предсезонный клубный хоккейный турнир - Sochi Hockey Open.



На этот раз в соревновании примут участие шесть команд - «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), минское «Динамо», Олимпийская сборная России, СКА и ХК «Сочи».



В прямом эфире некоторые матчи Sochi Hockey Open 2022 покажет федеральный телеканал Матч ТВ.



Расписание матчей Sochi Hockey Open 2022



3 августа, среда



12:00 Россия - Авангард

15:45 СКА - Динамо Мн (Матч ТВ)

19:30 ХК Сочи - Адмирал



4 августа, четверг



12:00 Россия - Динамо Мн

15:45 СКА - Адмирал (Матч ТВ)

19:30 ХК Сочи - Авангард



6 августа, суббота



12:00 Россия - Адмирал

15:45 Авангард - Динамо Мн

19:30 ХК Сочи - СКА



7 августа, воскресенье



12:00 Адмирал - Динамо Мн

15:45 ХК Сочи - Россия

19:30 СКА - Авангард (Матч ТВ)



9 августа, вторник



12:00 Авангард - Адмирал

15:45 ХК Сочи - Динамо Мн

19:30 СКА - Россия



Время начала матчей - московское.



















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