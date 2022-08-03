Гороскоп Овен на 3 августа 2022 года

Гороскоп на 3 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 03.08.2022



Овен



Ситуации этого дня позволяют Овнам попрактиковаться в искусстве дипломатии. При этом лучше не делать ставку на слова: в любой дискуссии может возникнуть пауза. Отношения с окружением, включая близкое (семью, супруга), лучше поддерживать при помощи мелких уступок. В официальных контактах опорой станет долгосрочный договор. Важно стараться делить по справедливости территорию и партнерские ресурсы (Rambler/гороскопы).