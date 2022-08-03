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Гороскоп Близнецы на 3 августа 2022 года


Гороскоп на 3 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Точный гороскоп на сегодня 03.08.2022

Близнецы

Для Близнецов день станет приятным, но не обойдется без тех или иных курьезов. Велика вероятность материальных проблем - например, путаницы при оплате покупки или получении гонорара за творческую работу. Возможно, придется платить налог с выигрыша или подарка. Не стоит выбирать эти сутки для шоппинга и важных платежных операций, для значимой встречи, выступления, публикации, любовного свидания (Rambler/гороскопы).









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