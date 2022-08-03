Гороскоп Козерог на 3 августа 2022 года

Гороскоп на 3 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 03.08.2022



Козерог



Сегодня опора для Козерога - действующие стандарты и сценарии, стоит неукоснительно их придерживаться и быть дипломатом. Еще один элемент успеха - сдержанность. Звезды советуют не тратить много денег, не говорить лишнего, не выходить за рамки правил и не поддаваться эмоциям. Не стоит навязывать другим свои взгляды и принимать решения в двойственной ситуации. Лучше отложить подписание договора (Rambler/гороскопы).