В России и мире 3 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 3 августа



- День арбуза

Свою историю праздник ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза.



Какой церковный и народный праздник отмечают 3 августа



- Онуфрий Молчаливый

День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских. В этот день на Руси почитание Онуфрия Молчальника проходило не совсем привычным для народа образом – люди не только работали, но и все действия выполняли молча. Традиционно на Онуфрия Молчаливого хозяева проверяли свои амбары - не прохудилась ли где доска, цела ли кровля. Запускалась кошка, чтобы изловить мышей и крыс.