Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Тайлер Сегин станет самым высокооплачиваемым хоккеистом Национальной хоккейной лиги в сезоне 2022/2023.



30-летний канадец заработает в следующем сезоне $ 13 млн. На втором месте расположился российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, зарплата которого составит $ 12,5 млн за год.



По 12 миллионов долларов заработают сразу несколько игроков: нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «нефтяников» Дарнелл Нурс, игрок обороны «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, а также вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и форвард «Пантерз» Александр Барков.