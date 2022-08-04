Гороскоп Телец на 4 августа 2022 года

Гороскоп на 4 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 04.08.2022



Телец



Тельцам не стоит ждать от себя и других многого в первой половине дня. В это время даже в рутинных знакомых делах возможны мелкие досадные проблемы. Встречи, дискуссии, поездки и информационный поиск желательно перенести на вечерние часы. К концу дня сложатся подходящие условия для диалога. Не исключено, что интересующие вас люди сами выйдут на связь, так как будут нуждаться в контакте с вами (Rambler/гороскопы).