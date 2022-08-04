Гороскоп Лев на 4 августа 2022 года

Гороскоп на 4 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 04.08.2022



Лев



Сегодня психологическая атмосфера вокруг Львов не слишком гармонична. Не исключено, что с самого утра их взгляд будут «цеплять» негативные, а не положительные стороны ситуации. К вечеру многим Львам придется вернуться домой или в офис, сосредоточиться на домашних или служебных заботах. Внимание может привлечь потенциальный раздражитель, запущенный медицинский, финансовый или хозяйственный нюанс (Rambler/гороскопы).