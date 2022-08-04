Гороскоп Весы на 4 августа 2022 года

Гороскоп на 4 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 04.08.2022



Весы



В первой половине дня Весам лучше думать о своих нуждах: быть внимательнее к своему самочувствию, избегать провоцирующих негативные эмоции факторов дома и вне его. Это время повышенной уязвимости, особенно если вы рождены в середине октября. Вечером хорошо заняться хозяйственными, имущественными или финансовыми делами, изучить новости в этих сферах. Может возрасти интерес к медицинским вопросам (Rambler/гороскопы).