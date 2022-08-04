Гороскоп Скорпион на 4 августа 2022 года

Гороскоп на 4 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 04.08.2022



Скорпион



Первая половина этого дня для большинства Скорпионов неудачна. Не исключается период уныния, даже в знакомом простом деле может ждать провал или тупик. С приближением вечера Скорпионы станут активнее и контактнее, начнет лучше работать их интуиция. Обратная сторона их предприимчивости - растущая эмоциональная возбудимость, чреватая ссорами. Есть риск создать себе проблему собственными действиями (Rambler/гороскопы).