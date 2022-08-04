Гороскоп Козерог на 4 августа 2022 года

Гороскоп на 4 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 04.08.2022



Козерог



Атмосфера этих суток может напомнить Козерогам о неприятных моментах их биографии и сделать их пессимистами. Козерогам, склонным к унынию, стоит избегать депрессивной обстановки и негативных дум. Наиболее проблемна первая половина дня, в это время лучше отложить активность или быть осторожнее, чтобы не подпортить свое положение. Вечер сулит ободряющие полезные новости, позволяет наладить общение (Rambler/гороскопы).