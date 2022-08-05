Гороскоп Телец на 5 августа 2022 года

Гороскоп на 5 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 05.08.2022



Телец



Сегодня успехи Тельцов зависят от умения вести диалог и управлять своим темпераментом. Общение может дать непредсказуемый эффект, если вы чересчур независимы, упрямы, агрессивны или эксцентричны, игнорируете регламенты и стандарты, предпочитаете согласию и поиску компромисса конкуренцию и борьбу без правил - а также нервничаете, если так ведут себя другие, и остро реагируете на внешние провокации (Rambler/гороскопы).