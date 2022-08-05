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Гороскоп Близнецы на 5 августа 2022 года


Гороскоп на 5 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Точный гороскоп на сегодня 05.08.2022

Близнецы

Близнецам предстоит вспомнить о застарелой проблеме, которая «не решит себя сама». Темой этого дня может стать хозяйственный или служебный вопрос, здоровье, ремонт, потребность питомца. Также хлопоты могут быть вызваны надеждой на заработок, на решение семейного дела или погашение долга. Возможен сюрприз или вынужденное ограничение. Не помешают меры безопасности, особенно в технических работах (Rambler/гороскопы).









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