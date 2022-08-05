Гороскоп Лев на 5 августа 2022 года

Гороскоп на 5 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 05.08.2022



Лев



Сегодня Львам требуется осторожность в любых работах, включая домашние. Выгоды от сегодняшних усилий неочевидны, зато проблемы почти гарантированы. Возрастает риск форс-мажорных ситуаций, новых виражей в бизнесе, семейных делах, важных отношениях. На этом фоне усилится нервозность, не исключены внезапные ссоры и резкие развороты тактики. Возможен личный кризис. Опасны и непредсказуемы начинания (Rambler/гороскопы).