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Гороскоп Лев на 5 августа 2022 года


Гороскоп на 5 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 05.08.2022

Лев

Сегодня Львам требуется осторожность в любых работах, включая домашние. Выгоды от сегодняшних усилий неочевидны, зато проблемы почти гарантированы. Возрастает риск форс-мажорных ситуаций, новых виражей в бизнесе, семейных делах, важных отношениях. На этом фоне усилится нервозность, не исключены внезапные ссоры и резкие развороты тактики. Возможен личный кризис. Опасны и непредсказуемы начинания (Rambler/гороскопы).









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