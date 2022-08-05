Гороскоп Скорпион на 5 августа 2022 года

Гороскоп на 5 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 05.08.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам необходимо контролировать свои порывы, иначе они принесут им больше вреда, чем пользы. Некоторые Скорпионы рискуют создать проблемы друзьям и близким, а также усложнить себе ситуацию с карьерой или жильем. В случае соперничества их горячность будет на руку конкурентам. Опасны эгоизм и упрямство. Стоит чаще задействовать смягчающие факторы: взаимную симпатию, сходство интересов (Rambler/гороскопы).